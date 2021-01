Geen wagen? Dan maar een boek, moeten de Vlaojestáámpers hebben gedacht

De avondklok: Van het een op het andere moment ging het licht uit en zijn de Brabantse nachten langer dan ooit

24 januari Van het een op het andere moment ging het licht uit. Kwam West-Brabant abrupt tot stilstand. Sjeesden we de minuten ervoor nog in rap tempo over de A58. Drukten we met het hele gezin, met een draaiende auto, nog een burger weg op het parkeerterrein van de Wouwse Tol. Liep er een half uur later in Breda geen hond meer op straat. De avondklok is een feit.