Geen vrouwen bij Stichting Vastenavend? De SGP is nog moderner

‘Niet 2 maar 1 voor 12' bij bestuurs­cri­sis in Bergen op Zoom

14 februari BERGEN OP ZOOM - Een fraai gezicht doemde er niet op toen de twaalf Bergse raadsfracties in de spiegel keken. In gesprek met adviseur Ad Verbogt oordeelden ze hard over wat er mis is met de bestuurscultuur. Lastiger is stap twee: over de eigen (politieke) schaduw heen stappen in het belang van de stad.