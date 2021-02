Leg dat maar eens uit: midgetgolf­baan dicht, park Vrouwenhof open? ‘Wij krijgen het niet uitgelegd’

23 februari BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Waarom was de speeltuin in het Roosendaalse Vrouwenhof wel open en kan midgetgolfbaan Meilust in Bergen op Zoom niet open? Bezoekers en ondernemers begrijpen het niet meer. ,,Mensen lopen hier rond op 4500 vierkante meter. Het is buiten. Wat is het verschil met een park als Vrouwenhof in Roosendaal”, zegt de Bergse Bianca Verlinden.