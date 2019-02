Geen vier, maar drie windmolens in Auvergnepolder Halsteren

HALSTEREN - Energieleverancier innogy heeft een nieuw plan voor de windmolens in de Auvergnepolder in Halsteren. Geen vier megamolens meer van 230 meter hoogte, maar slechts drie windmolens. En die zullen maximaal 180 meter hoog zijn. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom daarmee alsnog de benodigde vijftien megawatt windenergie kan opwekken.

Dat laat wethouder Andrew Harijgens weten. Het college heeft deze week aangegeven akkoord te zijn met het plan. Innogy is al een tijdje voornemens om de bestaande acht windmolens aan de Bandijk op te schalen. Het plan met vier megamolens stuitte op veel bezwaren. Onder anderen van omwonenden die de molens spottend ‘Eiffteltorens’ noemden vanwege de hoogte. Maar ook buurgemeente Tholen was er niet blij mee. Toen ook nog bleek dat de turbines het radarbeeld van de Vliegbasis Woensdrecht zouden verstoren, is het plan even in de ijskast gezet. Innogy moest op zoek naar een nieuwe locatie.

Minder molens

Het vervangen van de windturbines is belangrijk, vanwege een regionale afspraak die Bergen op Zoom heeft. daarin staat dat in 2020 de gemeente 15 megawatt aan windenergie met leveren. De provincie houdt in de gaten of die afspraak wordt nageleefd.

,,En uit onderzoek bleek dat het op dezelfde locatie aan de Bandijk mogelijk is om met minder molens hetzelfde vermogen op te wekken”, zegt Harijgens. ,,En de turbines hoeven niet zo hoog te zijn.”

Contact

Hij verwacht dat het bedrijf met dit nieuwe plan tegemoet komt aan de bezwaarmakers. ,,Ik neem nog contact op met Tholen, maar ik neem aan dat ze hier geen problemen mee hebben. En omwonenden zagen vooral een probleem in de hoogte.” De wethouder benadert binnenkort de omwonenden die tegen de plannen waren.