Geen Vastenavend, geen optocht, maar waar blijven de bekers dan?

Zeg Perry, waar staat die beker nu?

“Die blijft een jaartje extra in ons bouwkot staan. Lekker prominent ook. Want we hebben er het afgelopen jaar niet optimaal van kunnen genieten. Normaal gesproken zeg je in het bouwkot nog eens tegen elkaar: ‘kijk nou ‘s, onze trots!’.”

“Dit jaar is alles anders. We bouwen nog wel, in twee groepjes van twee bouwers. Tot 20.30 uur. Maar je mist wel de grote groep, de saamhorigheid. Bouwen bij een bouwclub is echt een levenspatroon. Veel mensen denken dat we daarmee pas in november beginnen, als het nieuwe motto bekend is. Maar ik kan je vertellen: we beginnen al in mei, elk jaar weer.”

Quote We beginnen al in mei, elk jaar weer Perry Schuurbiers, bc De Waterstraot

Dat is op tijd. En toch zitten jullie elk jaar weer in de stress op het laatste moment...

“Klopt helemaal. Elke bouwclub kan dat denk ik wel bevestigen: die laatste loodjes doen we standaard op adrenaline. Ik geniet daar echt van. Die stress is heerlijk, zeker als je de beloning ziet tijdens de optocht. Dus mocht je denken dat wij bouwers nu genieten van onze welverdiende rust? Mis! We voelen de tintel in onze tééne, maar we mogen niet...”

Is het eigenlijk moeilijk, zo’n praalwagen ontwerpen?

“Moeilijk, moeilijk… Bij mij is het er met een grote paplepel ingegoten. Mijn vader heeft jarenlang de wagen van de Waterstraot ontworpen. Als klein ventje zat ik vaak naast hem aan de tekentafel. Inmiddels heb ik voor de Waterstraot 22 ontwerpen gemaakt. En in totaal heb ik dit jaar 55 wagens ontworpen, want ik doe het ook nog voor andere bouwclubs. Twee mooie jubilea. Typisch wel, he: twee mooie jubilea in het jaar dat er geen enkele wagen rijdt. Maar dat halen we volgend jaar dubbel en dwars in.”

Wat voor ontwerp lag er voor dit jaar?

“Dat is een heel groot geheim. Normaal gesproken moeten we ons ontwerp op de dag van het Neuzebal indienen, nu hebben we een jaar langer de tijd. Dat maakt wel dat mijn nieuwsgierigheid naar de ontwerpen van andere bouwclubs bijna niet meer te houden is. Ik ben zo benieuwd. Nu iedereen een jaar extra heeft, weet ik wel zeker dat er volgend jaar een hoop praalwagens in de optocht meerijden!”