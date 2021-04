Geen tweede kippenstal voor biologische boer door strenge regels in Steenbergen

,,Ik heb geen intensieve veehouderij”, zei hij in februari bij de Raad van State waar hij het bestemmingsplan aanvocht. ,,Onze kippen zitten alleen ’s nachts op stok maar voor de rest zijn ze altijd buiten.” Verbeek heeft een flinke vrije uitloop voor zijn kippen. Dat moet ook volgens de Europese Verordening over biologische productie.



Maar de Raad van State is het eens met Steenbergen. ,,Het beleid om de openheid te beschermen is niet onredelijk, ook al betekent dit dat ook de biologische veehouderij erdoor wordt geraakt’’, aldus de uitspraak.



Steenbergen had de Agrarische Adviescommissie Bouwaanvragen (AAB) gevraagd om poolshoogte te nemen bij Verbeek. Deze commissie vindt dat het legkippenbedrijf van Verbeek een intensieve veehouderij is omdat de kippen in overwegende mate in de stal zitten.