Geen tweede hotel voor Hazen in Ketrientje

,,Leeftijd speelt een belangrijke rol bij ons besluit dit avontuur niet aan te gaan. Ik ben 66 jaar oud en al 33 jaar zelfstandig ondernemer. Mijn vrouw wordt binnenkort 70 jaar. Als we een huurcontract voor een hotel in 't Ketrientje waren aangegaan, zit je er zo'n tien jaar aan vast. Hoe interessant deze ontwikkeling in de binnenstad ook is, mijn vrouw en ik hebben de leeftijd er niet meer voor. Daarnaast hoeven we ons niet meer te bewijzen in Bergen op Zoom."

Afgelopen februari kwam naar buiten dat Hazen plannen had voor een nieuw driesterrenhotel. Het zou gaan om maximaal zeventig slaapplaatsen. Twee maanden geleden meldde Hazen in BN DeStem dat hij nog steeds aan het nadenken was over zijn tweede hotel. Veel meer wilde de hotelier er toen niet over kwijt. 'Een broedende kip moet je niet storen', was zijn enige reactie.

Of het terugtrekken van Hazen gevolgen heeft voor de herontwikkeling van 't Ketrientje is niet duidelijk. De nieuwe eigenaar van het complex, bouwbedrijf De Nijs-Soffers uit Hoogerheide, kon hier woensdag geen reactie op geven. Onduidelijk is dus ook of er een nieuwe gegadigde is om het hotel te ontwikkelen.

Optimistisch

Wethouder Patrick van der Velden is in ieder geval optimistisch. ,,De inzet is nog steeds dat er honderd tot 110 appartementen, zeventig hotelkamers en zo'n driehonderd parkeerplekken worden gemaakt. We zijn samen met De Nijs-Soffers volop in gesprek over hoe we dit grote project gaan aanvliegen. We willen nog dit jaar in gesprek met de omwonenden over de herontwikkeling. Zij hebben er recht op te weten wat er allemaal staat te gebeuren in dit deel van de binnenstad."

Van der Velden benadrukt dat de nieuwe functies niet zomaar zijn gerealiseerd. ,,Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig, dat kost tijd." De wethouder verwacht dat een flink deel van het oude zorgcomplex tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor onder meer appartementen. De kapel blijft overigens wel overeind staan.