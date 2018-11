Geen treinen van Bergen op Zoom naar Zeeland na aanrijding op spoorwegovergang

26 november: Workshop koken in Thoolse Parel

Volg op maandag 26 november van 10.00 uur tot 12.30 uur een kookworkshop in de Thoolse Parel aan de Oudelandsedijk 1 in Stavenisse. Tijdens de workshop leer je niet alleen een gezonde en lekkere maaltijd te bereiden maar ook kennis te vergaren die een bijdrage kan leveren aan je gezondheid en welbevinden. Karin van Wijk van de Thoolse Parel leert je een uitgebalanceerde, vegetarische lunch te bereiden die goed is voor de spijsvertering en energie geeft voor de rest van de dag! Deze activiteit wordt in samenwerking met de Bibliotheek Oosterschelde georganiseerd. Aanmelden kan via www.bibliotheekoosterschelde.nl en de kosten bedragen €20,-.