Geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom na aanrijding

‘Vijf wethouders in Bergen op Zoom is noodzake­lijk’

6:01 BERGEN OP ZOOM - Het CDA vergadert vandaag met fractie en bestuur over de invulling van de vrijgekomen wethouderspost nu Annette Stinenbosch is opgestapt vanwege het debacle rondom zwembad De Schelp. De partij vindt het noodzakelijk dat het college van B en W binnen afzienbare tijd weer op volle sterkte is.