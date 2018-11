Geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke na aanrijding

Annemarie­ke van Peppen neemt Cultuur­prijs Bergen op Zoom in ontvangst

13:35 BERGEN OP ZOOM - Een beetje overdonderd was ze. Kunstenaar Annamerieke van Peppen heeft zaterdag de Tamoilcultuurprijs in ontvangst genomen, eerder bekend als de Sakkoprijs. Dat ging gepaard met mooie woorden over de carrière van de impact art kunstenaar. Ze kreeg de prijs, legde juryvoorzitter Willem Vermeulen uit, vanwege haar veelzijdige installaties en artistieke projecten. Daarbij werd onder andere haar project ‘Beweeg Me', met portretten van Bergenaren, vaak genoemd. Het is geëngageerde kunst, zei Vermeulen. ,,Het object is daarbij de mens, maar altijd als subject. Het zijn de verhalen waarin je geïnteresseerd bent.”