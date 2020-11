Geen tranen meer om noodlokalen: Bergse deal maakt huisvesting scholen beter en goedkoper

'Drugsbaron' uit Dinteloord werpt rookgor­dijn op over 28.000 euro

10 november DINTELOORD/BREDA - Niet dat hij was veroordeeld, maar in 2013 was er een anonieme tip bij de politie over een nu 57-jarige man uit Dinteloord. Die werd drugsbaron genoemd. In april 2018 werd hij in Rotterdam staande gehouden bij een politiecontrole.