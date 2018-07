Geen Tiny Forest in Bergen op Zoom

Geen geld

Wethouder Patrick van der Velden laat de democraten weten dat er slechts een locatie (van de vier gewenste) in beeld is. Maar dat er geen geld is om die te ontwikkelen. Cofinanciering via de Nationale Postcode Loterij is evenmin een optie, omdat 'binnen de beschikbare middelen het niet mogelijk is om het deel te kunnen borgen wat gesteld wordt als voorwaarde aan de gemeente'. Reden voor de wethouder 'er van af te zien om als partnergemeente zich in te schrijven'.