Geen super in het dorp? Zo blijven ouderen zelfstandig hun boodschappen doen

Als oudere in een dorp als Lepelstraat wonen zonder slager, bakker of supermarkt, is niet altijd makkelijk. Dat bleek tijdens het laatste dorpsgesprek waar bewoners aan tafel zaten met welzijnsinstelling WijZijn, de dorpsraad, gemeente Bergen op Zoom en Stadlander.

Ouderen willen niet afhankelijk zijn

,,Ouderen hebben het gevoel afhankelijk te zijn van anderen die ze moeten ‘lastigvallen’met de vraag of ze een paar boodschappen willen meebrengen”, zegt Jessy van Hooydonck van WijZijn. ,,Daar willen we nu verandering in brengen. De Plusbus is er al, die brengt mensen die daar behoefte aan hebben ook naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. De boodschappendienst wordt daar nu aan toegevoegd.”

Eerst bloedprikken, dan boodschappen doen

Het is de bedoeling dat het een wekelijks uitje wordt. De Plusbus vertrekt op woensdag vanaf buurthuis ‘t Weike. ,,Daar is bewust voor gekozen. Op die dag is er van 09.00 uur tot 10.00 uur prikpost in het buurthuis. Daar zijn vaak al veel ouderen. Ze kunnen dan aansluitend even een bak koffie drinken. De bus vertrekt om 10.15 uur naar Halsteren.”

Plusbus rijdt vaker bij veel animo

Supermarkt De Plus is centraal gelegen in Halsteren. ,,Maar van daaruit kunnen ouderen bijvoorbeeld ook naar de Albert Heijn, het Kruidvat of de Zeeman.” In de Plusbus is plaats voor acht personen, maar als er meer animo is kan de bus meerdere keren rijden. Rond 11.30 uur rijdt de bus terug en worden de passagiers thuisgebracht. Als het nodig is zet de chauffeur de boodschappen in de gang. Het boodschappenritje kost 3,60 euro retour, eventuele begeleiders mogen gratis mee.