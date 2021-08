Geen spade de grond in door rechtszaak tegen bouw zorgcomplex Hoogerheide: ‘Nog meer vertraging zou triest zijn’

Warme huiskamer vol levensver­ha­len in oude stadhuis van Bergen op Zoom

11 augustus BERGEN OP ZOOM - Van een wereld vol oorlog en ellende naar een warme huiskamer: dat symboliseert het kunstwerk ‘De Sleutel tot Geluk’ dat nu in het Oude Stadhuis in Bergen op Zoom te zien is. De cursisten van Stichting Vrouwen Integratie Vandaag (VIV) maakten het kunstwerk samen met kunstenares Anne-Marie Dagelinckx om zo meer aandacht te vragen voor de groep vrouwen die door de taalbarrière minder zichtbaar is.