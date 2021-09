Geen sluitingstijd met bar in eigen huis of tuin: ‘Vaak is het bij ons aan de bar leuker dan in de horeca’

,,Vaak is het bij ons aan de bar leuker dan in de horeca”, vindt Sharona de Jong uit Halsteren. Ze heeft in de tuin een overkapping met bar. ,,Die heeft mijn vriend gemaakt. Al voor corona, hoor, maar in coronatijd hebben we hem helemaal opnieuw opgebouwd. Goede muziekinstallatie erin en van Marijn en Marijke Withagen van café ’t Slik kregen we de aankleding. Het ziet er nu dus helemaal top uit. Sinds de regels versoepeld zijn, geven we er af en toe een feestje. En dat is altijd hartstikke leuk!”