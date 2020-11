Geen Santana in Bergen op Zoom, in coronatijd gaat Sena Guitar Award postuum naar Jimi Hendrix

BERGEN OP ZOOM/SEATTLE (VS) - Hij was eigenlijk in alles de eerste. De eerste Afro-Amerikaanse rockster, de eerste artiest die met het nu legendarische Electric Lady Studios zijn eigen muziekstudio bouwde, een pionier als het gaat om gitaareffecten en in zijn eentje verantwoordelijk voor het feit dat er gitaren voor linkshandigen op de markt kwamen.

Bovenal was Jimi Hendrix een fenomenale gitarist. ,,Uniek in zijn expressiviteit en grenzeloos qua techniek. Zijn invloed in de muziek reikt nóg veel verder dan latere legendes zoals Jimmy Page en Jeff Beck’’, vindt muziekjournalist Jean-Paul Heck. Daarom krijgt Hendrix op 20 december - een halve eeuw na zijn overlijden - alsnog de Sena Performers European Guitar Award uitgereikt. In Gebouw-T, in Bergen op Zoom.

Bijna rond met Santana, maar corona...

Ongelooflijk zuur, omdat Heck eigenlijk al een eind rond was met beoogd winnaar Carlos Santana. Die zou hiervoor net als zijn voorgangers Steve Vai, Joe Bonamassa, Joe Satriani en John Petrucci daarvoor speciaal naar Bergen op Zoom komen. En spelen. Maar ja, corona zette daar een dikke streep door. En een jaartje overslaan was ook geen optie. ,,Binnen het bestuur kwamen we al gauw met deze oplossing’’, zegt Heck, ook organisator van het jaarlijkse gitaargala.

Volledig scherm (FILES) In this file photo taken on May 24, 1967 US singer and guitarist Jimi Hendrix performs on stage at Grona Lund in Stockholm, Sweden. - Jimi Hendrix who exploded onto the 1960s music scene with his mesmeric guitar playing, died 50 years ago at the age of 27, on September 18, 1970. (Photo by - / TT NEWS AGENCY / AFP) © AFP

Hendrix wordt geëerd in Gebouw-T

Maar waarom dan Hendrix? Waarom niet bijvoorbeeld de dit jaar overleden Eddie van Halen? Ook revolutionair met zijn tappingtechniek? En Nederlander? Heck: ,,Ik snap die gedachte, maar voor Eddie's overlijden hadden we hier al voor gekozen. En Eddie is écht een legende, maar Jimi staat boven iedereen.’’



Dat moet tijdens de uitreiking dit jaar nog maar eens duidelijk worden. Die wordt op 13 december opgenomen in Gebouw-T en op 21 december uitgezonden via de websites sega-award.nl, legacyrecordings.com, gitarist.nl én de website van Hendrix zelf. Artiesten als Blaudzun, Shirma Rouse en Jan Akkerman brengen muziek van Hendrix opnieuw tot leven, een eerbetoon.



Heck: ,,We maken er een intieme setting van, net als bij de concerten van MTV Unplugged.’’ Daarbij krijgt de organisatie alle medewerking van Janie Hendrix, zus van, en voormalige Hendrix-producer Eddie Kramer. ,,Binnen een dag kregen we al reactie: ‘Geweldig, we werken aan alles mee’. Echt fantastisch.’’

En volgend jaar?

Maar het liefst volgend jaar toch gewoon een échte uitreiking, mét show vol gitaargeweld. In Bergen op Zoom. Want hoe belabberd die stad er financieel ook voorstaat en daardoor geen geld meer in deze avond wil en kan steken, wat Heck betreft blijft het gitaargala gewoon in de Markiezenstad.



Heck: ,,De gemeente blijft ons steunen, maar niet financieel. Dus gaan we op zoek naar sponsoren om te zorgen dat we dit in Bergen kunnen blijven houden. Dit blijft van enorme promotionele waarde voor de stad. Zulke grote artiesten die speciaal voor deze prijs naar Bergen op Zoom komen... het blijft surreëel.’’

