Geen overlast van Vrederust Halsteren: 'Ik fiets vaak 's avonds laat over terrein'

Karel Suijkerbuijk, die al 23 jaar vlakbij Vrederust woont: ,,Ik fiets vaak ‘s avonds laat over het terrein, maar ik heb nog nooit problemen gehad.’’ Ook omwonende Rob van den Aarssen zegt nooit overlast te ervaren. ,,Sporadisch loopt er wel eens iemand door de tuin, maar daar heb ik geen last van.’’ Corrie Passenier, die al 28 jaar vlakbij de kliniek woont, en Peter de Kok zeggen eveneens nooit problemen te hebben gehad. De Kok: ,,Integendeel, er is heel goed contact.’’

Vragen

De gemeente geeft aan dat er na de gebeurtenissen rondom Anne Faber geen extra overleg is geweest met Vrederust. ,,We hebben naar aanleiding van Anne Faber wel contact gehad met Vrederust. Maar er is geen extra overleg geweest en er zijn geen extra maatregelen genomen. Daar is geen aanleiding voor’’, aldus een woordvoerder. Ook de politie laat weten nooit noemenswaardige klachten te hebben ontvangen over Vrederust of haar bewoners en dat er bijna dagelijks contact is met de kliniek.