Geen oliebollen maar brandwonden: bakken voor goed doel gaat mis in Halsteren

Via Facebook meldde Maak een Vuist dat de bakactie noodgedwongen is afgeblazen, met alle gemiste inkomsten tot gevolg. ,,Wie toch wil doneren, kan dat alsnog doen via Facebook”, oppert Fiks. ,,Het gaat niet om ons team, maar om de Roparun en om de patiënten. Daar doen we het voor. We organiseren in januari ook nog een feestavond in Halsteren en in mei een hardloopwedstrijd in de regio Bergen op Zoom.”