Geen nieuw pakske voor carnaval, toch zitten de feestwinkels niet stil: ‘Mensen willen dat carnavalsgevoel’

De Bredase ondernemer merkt het goed, dat mensen iets positiefs nodig hebben in deze tijd. ,,Je ziet de frustraties in de maatschappij ontstaan. Kijk maar naar afgelopen weekend wat er in Eindhoven is gebeurd. Dat ga ik absoluut niet goed praten. Maar het zegt wel iets over het feit dat mensen een uitlaatklep nodig hebben.” Zelf viert hij ook graag carnaval. ,,Als ik nu die liedjes hoor, doet dat gewoon een beetje pijn.”