Geen nieuw advies tegen Ze-Bra-windpark, Windstil niet verrast: ‘Wel teleurgesteld’

Drie van de vijf molens bij het dorp zijn geschrapt, maar eentje staat te dichtbij en gaat geluidsoverlast en slagschaduw geven, meent actiegroep Windstil Ossendrecht. Omdat de meeste turbines in Zeeland komen, is Reimerswaal bevoegd gezag en stemt 2 november vermoedelijk in met het plan. Woensdrecht kon alleen adviseren en deed dat per brief.