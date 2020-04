Geen Maria Ommegang en dat doet zeer

BERGEN OP ZOOM - De Maria Ommegang van 2020 gaat niet door. Met pijn in het hart heeft het bestuur van de Ommegang dat besluit deze week genomen nu evenementen tot 1 september vanwege corona zijn verboden. Een uitzonderlijk moment in de rijke historie van de dankstoet.

De honderden vrijwilligers zijn donderdagavond op de hoogte gesteld. ,,Het thema voor de Maria Ommegang van 2020 was: ‘Zij maakt het verschil’. Niemand kon toen nog bedenken dat het verschil met 2020 zó gemaakt zou moeten worden”, zegt woordvoerder Hans Stumpel die het nieuws over de afgelasting naar buiten brengt.

Schril contrast

Quote Organisa­tie denkt na over alterna­tief voor Ommegang ,,Het vormt een schril contrast met de stoet van 2019, toen de 75e editie onder prachtige weersomstandigheden plaats vond en er meer publiek was dan ooit tevoren, het was gewoon een topper”, blikt hij terug. De Ommegang had gehoopt dat succes van vorig jaar in 2020 vast te houden. ,,Maar we moeten het dit jaar skippen, dat doet zeer.”

De Maria Ommegang kwam er na de Tweede Wereldoorlog. Kapelaan Ooijens beloofde elk jaar een dankstoet door de stad te laten trekken, als Bergen op Zoom gespaard bleef van het oorlogsgeweld. ,,Op grond van die belofte van de kapelaan wordt binnen het bestuur gedacht over een alternatief”, vertelt woordvoerder Stumpel. Binnenkort is daar duidelijkheid over, verwacht hij.

Steeds gewacht

Vanwege coronacrisis lagen de voorbereidingen voor de jaarlijkse processie al stil. Repetities, het passen van kleding voor de ongeveer achthonderd deelnemers, het is er allemaal niet van gekomen de voorbije weken. Langzaam werd duidelijk dat ook de Ommegang zelf in het gedrang kwam. ,,We hebben steeds maar gewacht met het afzeggen van de Ommegang.” Ergens hoopte het bestuur toch groen licht te krijgen.

Maar na de boodschap van premier Rutte begin deze week dat evenementen tot september niet mogen, was het ineens duidelijk dat de 76e editie er niet komt. ,,Het mag gewoon niet.” De Maria Ommegang is door de jaren heen slechts enkele keren niet doorgegaan of in gewijzigde vorm, zo blijkt uit een overzichtje van de organisatie. In 1968 was er geen dankstoet. Waarom is niet duidelijk. ,,Vermoedelijk vanwege slecht weer”, zegt Stumpel.