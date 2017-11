Geen lieverdjes, maar ook geen misdadigers bij Almata in Ossendrecht

‘Ik word er zo moe van’, verzuchtte een collega-directeur van hem onlangs. ,,Dat ik steeds naar een gemeentehuis moet rennen om uit te leggen dat het bij ons anders is.”

Na de moord op Anne Faber door Michael P. (27), eerder al veroordeeld voor overvallen en verkrachtingen, moest ook Jan van Wirdum weer aan de bak. Want al herbergt hij een totaal andere doelgroep, in de Woensdrechtse politiek rezen vragen over Almata en viel de term ‘criminele jongeren’. ,,Dat beeld klopt niet en is vervelend voor die kinderen. Maar ik begrijp heel goed dat mensen zich zorgen maken, dus blijf ik alles uitleggen.”

Kinderrechter

Almata is een gesloten instelling voor jeugd van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Het gros is licht verstandelijk beperkt. ,,Als de kinderrechter vaststelt dat hun gedrag onveilig is voor henzelf en hun omgeving, worden ze hier tijdelijk geplaatst. Wij proberen risicogedrag te veranderen en afglijden te voorkomen.”

Volledig scherm Bij Almata verblijven onder anderen meisjes die slachtoffer zijn van misbruik of loverboys. © Tonny Presser © 2017 De 63 bewoners zijn zeker niet makkelijk, erkent hij. Maar ook geen misdadigers. ,,Als jongeren zware delicten plegen, krijgen ze celstraf of jeugd-tbs.” De jongeren bij Almata zitten daar niet vanuit het strafrecht. ,,Een rechter plaatst ze hier om zich te ontwikkelen.”

Almata biedt gedwongen hulp aan kwetsbare jongeren, die soms mishandeld of misbruikt zijn, of het slachtoffer van loverboys. Opvoedingsperikelen, schooluitval en foute vrienden komen vaak voor. ,,Puber zijn is voor elk kind lastig, voor beschadigde jongeren nog meer”, weet gedragsdeskundige Andrea van den Berghe.

Het personeel is erop getraind om escalaties te voorkomen en indien nodig jongeren in bedwang te houden. Van Wirdum: ,,Als iemand agressief wordt en een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, mogen ze hen vastpakken. Dat gebeurt met enige regelmaat.”

Met onderwijs en behandeling pogen de honderd medewerkers terugval in ongewenst gedrag te voorkomen. ,,De jongeren moeten onder meer hun impulsen leren beheersen. De rustige omgeving hier, met weinig prikkels, helpt daarbij”, zegt Van den Berghe.

Stapje voor stapje

Het verblijf is tijdelijk, circa zeven maanden. Het doel is dat ze weer naar huis of een open instelling kunnen. ,,Dus leren we ze ook met boosheid en verleidingen om te gaan. Ze komen niet buiten het paviljoen of het terrein als wij vinden dat ze er niet aan toe zijn. Verlof om omgaan met vrijheden gaat stapje voor stapje. Eerst onder begeleiding, pas als het goed gaat zelfstandig.”

Drugs zijn verboden bij Almata. Van den Berghe: ,,We mogen kamers doorzoeken, meekijken bij post openen, fouilleren en hun urine controleren. Op verlof kunnen ze foute vrienden tegenkomen, dus dat is een stok achter de deur. Want ze willen het volgende weekend weer naar huis.”

Volledig scherm Van alle 63 jongeren die bij Almata in Ossendrecht verblijven, komt slechts een enkeling uit de gemeente Woensdrecht zelf. © Tonny Presser © 2017 Almata is erop gericht dat ze zich niet aan behandeling onttrekken. ,,Er staat geen hek omheen, maar ze mogen de deur niet zomaar uit", geeft Van Wirdum aan. ,,Als ze over het terrein lopen, van het woongedeelte naar de klas, dan is er begeleiding bij. 's Nachts gaan kamers en gebouwen op slot.”

Toch lopen er soms jongeren weg. ,,We zoeken ze zelf of seinen de politie in. Die begint dan direct met de opsporing.” Van Wirdum spreekt van enkele tientallen onttrekkingen per jaar. ,,Acht à negen van de tien zijn snel terug.” Wel snapt hij de vrees voor incidenten.

,,Maar in de negen jaar dat ik hier werk, is er één keer een vechtpartij geweest tussen een jongere van Almata en een uit Ossendrecht. Vervelend natuurlijk." Verder zijn er twee inbraken geweest. ,,In een leegstaand huis in het dorp en een drugspand in Bergen op Zoom.” Maar afgezet tegen zo’n 10.000 verlof- en stagebewegingen per jaar valt de overlast dus mee, wil Van Wirdum maar zeggen.

Overlast

Van den Berghe heeft daar wel een verklaring voor. ,,De meesten komen niet uit deze regio. Als ze op verlof mogen of weglopen, gaan ze naar familie of vrienden in hun eigen omgeving. Als ze al overlast veroorzaken, is het vaker daar.”