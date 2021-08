‘Geen knaloranje gevels’, eist wijk Borgvliet. Vindt ook Van Gaal dat een gemiste kans?

Een zon­ne-ei­land in het water: Sabic ontwikkel­de een drijvend zonnepark

7 augustus BERGEN OP ZOOM - In het water op het terrein van Sabic in Bergen op Zoom drijft een eiland met 36 zonnepanelen. En net als zonnebloemen, draaien ze met de zon mee. Zo wordt er meer stroom opgewekt. Het is een van de eerste van zulke drijvende zonne-eilanden in Europa.