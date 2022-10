Geen klachten over varend ontgassen baart Steenbergen zorgen: ‘Blijf het melden’

STEENBERGEN/DE HEEN - Over varend ontgassen zijn dit jaar geen extra klachten binnengekomen bij de gemeente Steenbergen. Zorgelijk, vindt burgemeester Ruud van den Belt. ,,Mogelijk geven mensen het op.”

De burgemeester hoopt dat inwoners het blijven melden als ze overlast ervaren van varend ontgassende tankers. ,,Daar kan ik wat mee.” In tankschepen die gevaarlijke stoffen hebben gelost, blijven restdampen achter. Die moeten eruit voor er nieuwe lading in kan. Dit proces heet ontgassen en het ruikt niet lekker en is ongezond voor mensen.

Het mag sinds 2019 alleen nog in dunbevolkte gebieden. Vorig jaar kwamen er wat klachten over stank binnen van inwoners uit De Heen en Nieuw-Vossemeer over schepen die ontgassen op het Krammer-Volkerak.

Gemeentelijk verbieden kan niet

Eind 2021 stak Van den Belt tijdens de ‘watertafel’ de koppen bij elkaar met de burgemeester van Tholen en de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant. Het plan was om varend ontgassen via een algemeen plaatselijke verordening te verbieden. Dit blijkt niet te kunnen, zegt de burgemeester nu. ,,Dat is een landelijke en internationale bevoegdheid.”

Maar kunnen we dan niets doen, vraagt Danker Kouwen van de Volkspartij zich af tijdens de raadsvergadering deze week. ,,Achter de schermen zijn we druk bezig. We lobbyen, tot aan Den Haag toe”, zegt de burgemeester. ,,Ook bekijken we de mogelijkheid om verbodsborden en e-noses te plaatsen. Dit zijn sensoren die de luchtsamenstelling waarnemen en mogelijk ontgassende schepen kan opsporen.” Met die neuzen worden nog proeven gedaan.