Geen ‘kast met sleutels’ voor Bergs stel door Opiumwet

Huurhuis

Het tafereel maakte pijnlijk duidelijk wat de Opiumwet in de praktijk soms teweegbrengt. Het jonge stel woonde tot voor kort in Amerika. Vanwege de baby besloten ze in maart terug naar Bergen op Zoom te komen, de stad waar de moeder thuis is. Via een kennis wisten ze een betaalbaar huurhuis op de Bergse Plaat te bemachtigen. Hoe goed ze die kennis kenden, vroeg de adviescommissie zich af. De vrouw moest het antwoord schuldig blijven. ,,We waren niet zo close.'' In mei werden er drugs gevonden in het pand, een kilo of acht. Het stel zei van niets te weten. De huiseigenaar zit in de gevangenis en ontbrak bij de hoorzitting.