Geen jaarmarkt, maar weer een rommelmarktroute in Woensdrecht

Op zondag 26 september kunnen alle inwoners van het dorp meedoen aan de rommelmarktroute, door de kern Woensdrecht. Meedoen kan door vanuit het eigen huis, tuin of garage, tweedehands spullen te koop aan te bieden. ,,Maar je kunt ook verkopen op het marktplein of achter café Het Hoefijzer”, vult Adri van Zweden van SWW aan.



Van Zweden is ook voorzitter van de stichting Jaarmarkt. Ze zegt dat op die locaties het aantal plaatsen beperkt is vanwege de anderhalve meter eisen.



Wie deel wil nemen aan de rommelmarktroute moet zich opgeven voor 19 september in de Jumbowinkel in Woensdrecht. ,,Als we alle inschrijvingen binnen hebben gaan we de rommelmarktroute uitzetten”, zegt Van Zweden.