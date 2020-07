Geen isolatie en ledverlichting voor sporthal Tuinwijk

BERGEN OP ZOOM - De verduurzaming van sporthal Tuinwijk gaat niet door. De 585.000 euro die daarvoor was gereserveerd blijft in de Bergse portemonnee.

Met het bedrag zouden het dak en de wanden van de sporthal worden geïsoleerd, er zou dubbel glas komen en ledverlichting. De ventilatie zou worden verbeterd en de mogelijkheid voor zonnepanelen bekeken. Gezien de penibele financiële situatie van Bergen op Zoom heeft de politiek ervoor gekozen de werkzaamheden niet door te laten gaan. De PvdA kwam tijdens de laatste raadsvergadering met dat voorstel.

Alleen noodzakelijk onderhoud

,,Het verduurzamen van de sporthal heeft geen prioriteit gezien de bezuinigingen die we moeten doorvoeren”, stelde Joey van Aken (PvdA). Bovendien wil de gemeente het accommodatiebeleid onder de loep nemen.

,,Het is niet logisch de sporthal nu aan te pakken terwijl we de hal misschien wel afstoten en er volgend jaar een nieuwe eigenaar is.” Van Aken benadrukte dat zijn partij veel waarde hecht aan verduurzaming. ,,Maar het is beter om nu alleen het noodzakelijke onderhoud te verrichten.”

Zijn voorstel kreeg bijval van alle politieke fracties al stelde Louis van der Kallen (BSD) wel dat het verduurzamen van overheidsgebouwen een opdracht vanuit het Rijk is. ,,Daar kunnen we niet onderuit. Maar als we aan onze verplichtingen voldoen, niet alle gebouwen hoeven in een keer, dan is het voorstel logisch.”

Toekomst sporthal bepalen

Dat vond ook wethouder Barry Jacobs die het voorstel omarmde. ,,We moeten eerst bepalen welke functie de sporthal in de toekomst heeft”, stelde hij. ,,Als de sporthal wel in bezit blijft van de gemeente, dan moeten we alsnog verduurzamen.”