‘Geen instortingsgevaar’, wel nader onderzoek kademuur Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - ,,Nee, er is geen instortingsgevaar. Kans nihil", zegt loco-burgemeester Patrick van der Velden van Bergen op Zoom. Maar vanaf maandag mogen er op een stuk van de Zuidzijde Haven even geen auto's worden geparkeerd ‘om de kademuur niet verder te belasten.’

De bewoners van omliggende panden kregen zaterdag een brief in de bus dat ze vanaf maandagmorgen twaalf parkeerplaatsen aan de Zuidzijde Haven vrij moeten houden.

In een toelichting zegt wethouder en momenteel loco-burgemeester Patrick van der Velden dat de kademuur op plaatsen vervormd is. De bovenste meter is wat verschoven. Aanvullend onderzoek naar de stabiliteit van de kademuur is nodig.

,,Ons is geadviseerd nader onderzoek te doen. De rapporten moeten ons volledig inzicht verschaffen. Zo lang dat onderzoek loopt, is het beter niet te dicht bij de muur te parkeren, om de muur niet te zwaar te belasten. De kans dat de muur instort is nihil", verzekert hij.

Volledig scherm Op deze plek aan de Zuidzijde Haven mogen vanaf maandag een tijdje geen voertuigen geparkeerd worden. Niet vanwege instortingsgevaar, verzekert wethouder Patrick van der Velden, maar om de kademuur niet verder te belasten. © Florence Imandt

In eerdere nieuwsbrieven informeerde de gemeente omwonenden over het renoveren van de kademuren van de Oude Binnenhaven. Om een betere indruk te krijgen van de kwaliteit van de kademuren en om de stabiliteit van die muren te kunnen controleren, voerde de gemeente de afgelopen tijd een aantal onderzoeken uit.

Daarbij is gekeken naar de zichtbare schades in het metselwerk. Die schades geven een beeld van de samenhang van de muur.

'Ook beoordeelden we de stabiliteit van de kademuur', staat in de brief aan omwonenden.

Voor die onderzoeken werden proefsleuven gegraven en werden grondwaterstanden opgenomen.

Het onderzoeksbureau heeft daarna gerapporteerd en gemeld dat ‘de situatie nog acceptabel is en niet erger is geworden in de afgelopen jaren.’ Maar aanvullend onderzoek is nodig. ,,En dat laten we nu uitvoeren", aldus Van der Velden.

En of dat nog niet genoeg is, kondigt de gemeente ook nog een second opinion aan door een ander onderzoeksbureau.

De parkeervakken waar even niet meer geparkeerd mag worden, moeten maandag vanaf 7.00 uur leeg zijn.