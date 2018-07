Geen horror-restaurant in Welbergse kerk

WELBERG - Geen sapjes uit het infuus. Of spareribs van de brancard. Het horror-restaurant in de Corneliuskerk in Welberg is van de baan. "Mensen uit de omgeving vinden het kwetsend. Dat is niet mijn bedoeling", zegt initiatiefnemer Jerry Anholt van de Centrale Zorggroep.

Het is een ambitieus plan. En daar blijft het bij. In de Corneliuskerk komt definitief geen horror-restaurant. Ook de plannen voor een escaperoom in het klooster ernaast staan nog op losse schroeven. Anholt onderzoekt of dat plan nog wel haalbaar is. "Mensen vinden het kwetsend. Zeggen dat het heilige grond is. Erg jammer dat er zoveel weerstand is. Dat is niet wat we willen. Dus trekken we de stekker er uit."

Quote Mensen vinden het kwetsend. Zeggen dat het heilige grond is Jerry Anholt

Alternatieve locatie

Toch wil Anholt zijn plannen doorzetten. Maar dan op een andere locatie. Het liefst in Steenbergen of omgeving. Want daar is hij gevestigd met de Centrale Zorggroep. Met als doel een unieke vorm van dagbesteding op poten zetten in de vorm van een restaurant met horror als centrale thema. "Alle plannen liggen klaar. Dus willen we door. We hebben inmiddels een aantal alternatieve locaties op het oog."

Wijze les

Voor Anholt is zijn ambitieuze plan een wijze les. "In het vervolg gaan we eerst beter onderzoek doen in de omgeving. Zorgen dat een plan gedragen wordt. We dachten dat dat het geval was. Van heel wat Welbergenaren hebben we positieve reacties ontvangen. Ook van de gemeente kregen we alle steun."

Voor Ilja Bos van de Dorpsraad Welberg komt het nieuws onverwachts. "In Welberg is juist heel positief gereageerd op het plan. Eindelijk een ondernemer die iets gaat proberen, dachten wij. Die kerk staat anders toch maar leeg. En zo'n horror-restaurant sluit mooi aan op Halloween, dan verandert Welberg in Helberg en is het een en al horror in de kerk. Erg jammer dat het niet doorgaat."