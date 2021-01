Geen hond op straat, dus de orgelman zit thuis: ‘De loop is eruit’

Hij is met het draaiorgel opgegroeid. Zijn vader was al een orgelman. Dat was in Limburg, in de streek waar hij is geboren. Van jongs af aan ging Van Gehlen mee met pa. Nooit heeft hij van een andere toekomst gedroomd. ,,Ik heb geen diploma’s.’’ Op zijn vijftiende werd-ie orgelman. Zo gauw het kon met de leerplicht. Andere tijden waren het.