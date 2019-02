Geen HAS Hogeschool in Bergen op Zoom, maar college kan door met plan voor onderzoek en onderwijs

Dat is, kort samengevat, de uitkomst van het interpellatiedebat van donderdagavond in de Bergse gemeenteraad over de aankoop van het suikerlab om HAS-Hogeschool fysiek te laten landen in Bergen op Zoom. Oppositiepartijen Lijst Linssen en PvdA vroegen het debat aan omdat zij grote twijfels hebben over de manier waarop de raad is voorgelicht bij de geplande aankoop. Als vorig jaar al duidelijk was geweest dat HAS-Hogeschool geen volwaardige vestiging in Bergen op Zoom zou openen, had het college een financiële bijdrage moeten vragen van deelnemende commerciële partijen in de ‘broedplaats'. Het risico is nu groot dat de gemeente als een 'verliesmakende makelaar‘ uit de strijd komt. ,,Het lijkt erop dat het IRS-gebouw niet meer dan een bedrijfsverzamelgebouw wordt‘’, aldus raadslid Sander Siebelink van Lijst Linssen.