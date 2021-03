Geen gitaarconcerten in de Volksabdij in Ossendrecht meer: ‘We zijn ons thuis kwijt’

Theuns organiseerde sinds 2012 klassieke gitaarconcerten in de kapel van De Volksabdij. De gitaardocent vond dat er in de regio te weinig aandacht was voor klassieke gitaarmuziek en dat er amper concerten werden georganiseerd. Daarom begon hij met zijn vrouw Lydia met het naar De Volksabdij halen van bekende internationale klassieke gitaristen.



De concerten hadden altijd rond de zeventig belangstellenden en hadden de sfeer van een koffieconcert. ,,Door de combinatie van ligging, sfeer, akoestiek en - niet te vergeten - de medewerking van de mensen van de Volksabdij, was deze locatie zonder meer ideaal. Dit is iets wat we vaak hebben gehoord van onze gastspelers die steeds vol lof waren, en van wie de meesten aangaven nog wel een keer terug te willen komen. Ook het publiek was zeer te spreken over de locatie. Toen we vernamen dat de Volksabdij ging sluiten, stond voor ons meteen vast dat dit het einde van onze concertserie betekende.”