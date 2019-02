Geen gewonden bij brand in appartement in Bergen op Zoom

Bergse optocht telt minder deelnemers dit jaar

9:15 BERGEN OP ZOOM - De Bergse optocht heeft dit jaar wat minder deelnemers dan normaal. 53 nummers zijn er. De Stichting Vastenavend ziet de afgelopen jaren een licht dalende lijn in het aantal deelnemers, zegt Jasper Witjes van de commissie Optocht. Zorgen maakt hij zich echter niet. Een directe verklaring heeft hij ook niet. ,,We zitten er wel aan te denken om volgend jaar wat meer campagne van tevoren te voeren. Iets meer aandacht geven aan het feit dat mensen zich voor de optocht in kunnen schrijven.”