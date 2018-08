'Géén gevaar bij brand? Dat is ook belangrijk nieuws voor Woensdrecht'

Man vlucht voor politie in Bergen op Zoom: 'Agenten? Het waren nep-agen­ten!'

12:19 BERGEN OP ZOOM/BREDA - De 28-jarige Fransman L.K. dacht dat de agenten die hem op 2 maart op de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom staande wilden houden nepagenten waren. Daarom ging hij er als een gek vandoor. Dat vertelde hij maandag in de rechtbank in Breda.