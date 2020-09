Geen geld om dagelijkse parkeerchaos op te lossen

BERGEN OP ZOOM - Aan de dagelijkse parkeerchaos in centrum Bergen op Zoom komt voorlopig geen einde. Met dank aan de miljoenenschuld van de stad. Daardoor is het plan om van het centrum een permanent voetgangersgebied te maken op de lange baan geschoven.

,,Er is nu gewoon geen geld voor”, luidt de toelichting van Erwin Stander. Het is inmiddels een vertrouwd beeld: ‘s avonds en ‘s nachts staat de binnenstad vol auto’s. Vooral op plekken waar dat niet mag, zoals in Het Vierkantje. ‘s Avonds even naar het terras? Dan zet je je auto gewoon in de Zuivelstraat. Toch?

Er is een plan

Quote We willen horen wat wel kan. En niet wat niet kan Jacques Snepvangers, Buurtpreventie Binnenstad De auto is heer en meester. Alleen ‘s middags krijgt de voetganger de ruimte en sluiten paaltjes de winkelstraten af. Deze chaos duurt al jaren voort. Maar er is een antwoord, een plan van DTV Consultants. Eind vorig jaar gepresenteerd. Daarbij wordt de totale binnenstad voetgangersgebied. Alleen ‘s ochtends tussen 6.00 en 11.00 uur gaat de boel eventjes van slot. Om winkels en horeca te bevoorraden.

Op die manier kunnen auto’s ‘s avonds niet meer stiekem her en der parkeren. En is handhaving een stuk makkelijker ten opzichte van nu. Maar voorlopig is dit project ‘on hold’ gezet, zegt wethouder Jeroen de Lange. In de loop van het najaar hoopt hij duidelijk te hebben wat er wel kan.

Gele hesjes

Tot grote onvrede van de Buurtpreventie Binnenstad. ,,Wij krijgen steeds te horen wat er niet kan. We willen horen wat wel kan”, zegt coördinator Jacques Snepvanger er over. ,,Gemeente, los het op.” De vrijwilligers van de Buurtpreventie blijven stug door gaan met het melden van situaties van parkeeroverlast. ,,We kunnen wel ons gele hesjes in de boom hangen, maar dat helpt ook niks.” Hoezeer de vrijwilligers dat af en toe ook willen doen. Uit pure onmacht.

Overlast

,,Het is aan gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders om te beslissen hoeveel belang ze aan een nieuw verkeersregime voor het centrum hechten”, verduidelijkt woordvoerder Stander.

Een apart probleem binnen die binnenstad is de situatie op de Bosstraat/Potterstraat. Autootjes die maaltijden bezorgen vanuit de horecazaken in dat deel van de stad zorgen voor veel overlast. Volgens wethouder De Lange zijn er de nodige gesprekken geweest, maar willen deze ondernemers niet buigen. Maar het is aan hen om een oplossing te vinden, zegt hij. ,,De bal ligt bij de ondernemers.” De gemeente is niet van plan speciale parkeervakken voor hen te maken. ,,Andere ondernemers in de stad hebben wel hun werkwijze aangepast.”