Geen extra feestelijke optocht, toch kijkt Put en Buntland terug op een mooie carnaval

PUTTE - Carnavalstichting de Grensneus uit Put en Buntland (Putte) maakte gisteren de balans op over vier dagen leut vieren in het grensdorp. En die balans slaat de goede richting uit.

Voor prins Fred, grootste boer Gerrit en nar Gootje waren het zware dagen. En dinsdagmiddag moest het drietal nog even flink in de weer bij een sportmiddag voor de jeugd in mfc de Biezen.

Gelukkig heeft het drietal veel steun van Sabina Hopmans, die gezien wordt als de ‘regelneef’ van De Grensneus. ,,Eigenlijk regelnicht”, lacht Hopmans. Voor al haar verdiensten kreeg ze dit jaar de titel adjudant. Vol trots toont ze het bijbehorende uniform.

Optocht met tien wagentjes

Ze noemt carnaval 2022 in Putte een van de best bezochte. ,,De intocht van prins Fred afgelopen zaterdag is nog nooit beter bezocht. We hadden zelfs een optocht met tien kleine wagentjes, die gemaakt waren door de Putse jeugd.”

Quote De intocht van prins Fred afgelopen zaterdag is nog nooit beter bezocht Sabrina Hopmans

Ze vind het nog steeds jammer dat de optocht zondag niet door mocht gaan. ,,Onze Putse bouwclubs hadden hun wagens helemaal gereed en konden zo de weg op. We hadden van de optocht iets extra’s willen maken omdat Putte dit jaar 775 jaar bestaat.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/Peter Braakmann

Ze zegt dat alle activiteiten goed werden bezocht. ,,In Putte hebben we onze vaste carnavalsvierders die altijd aanwezig zijn, maar dit jaar zagen we veel nieuwe gezichten.”

Voorbereidingen

De voorbereidingen moeilijker waren dan andere jaren, vertelt ze. ,,Normaal hebben we altijd een vast programma en draaien we op de automatische piloot. Dit jaar moesten we in korte tijd nieuwe activiteiten op poten zetten en dat was best lastig, maar het is meer dan goed gekomen.”

Quote Dit jaar moesten we in korte tijd nieuwe activitei­ten op poten zetten en dat was best lastig, maar het is meer dan goed gekomen Sabrina Hopmans

Terwijl Hopmans uitleg geeft over het verloop van het Putse carnaval, vermaken de kinderen zich met allerlei sportactiviteiten zoals boogschieten en basketbal. Om 18.00 was het gedaan met de leut en gaf prins Fred de sleutel van het dorp terug aan de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek. ,,Maar vanavond gaan we nog lekker nagenieten”, zegt de prins.

Volledig scherm © Pix4Profs/Peter Braakmann