Geen enkele show gaat dit weekend door bij Gebouw-T

Wilde achtervol­ging vanuit Putte, veelpleger botst op A4 opzette­lijk tegen politiewa­gen

28 september OSS/PUTTE - Na een wilde achtervolging is zondagavond een zeer actieve veelpleger uit Oss in België gearresteerd. De man (31) reed in Putte en werd gecontroleerd door de politie, maar vluchtte plots weg. Hierbij werd op een plek 100 per uur gereden terwijl 30 per uur is toegestaan.