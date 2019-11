Geen duidelijkheid Gummaruskerk

Alwin Kaashoek, Bureau KAAder, en architect Ron Verduijn kregen van de gemeente Steenbergen, parochie St. Anna en het bisdom Breda de opdracht een haalbaarheidsonderzoek te houden naar gebruiksmogelijkheden van de kerk. ,,Het is een unieke samenwerking tussen gemeente en kerk, dat zie je niet zo vaak", vertelde Kaashoek. Hij merkte dat veel mensen in de zaal dachten dat er al een conclusie was. ,,We geven inderdaad alleen een stand van zaken, we hebben ons ei nog niet gelegd."

Uniek

Beiden geven aan hoe uniek de Gummaruskerk is en dat er verschillende gebruiksscenario’s zijn. ,,Het unieke van de kerk is dat architect Pierre Cuypers twee bouwstijlen, kruisvorm en centraal bouw, voor het eerst heeft gecombineerd. Daarna zijn meer kerken zo gebouwd.”

Van buiten oogt de kerk wat sober, van binnen is die juist gedecoreerd en rijk. ,,Cuypers dacht aan alles, ook het interieur, als je bijvoorbeeld het altaar eruit zou halen is het hoofdkoor, waar de eucharistie plaatsvindt, niet meer compleet."

Lourdeskapel

Wanneer je er appartementen in gaat realiseren, zoals in Dinteloord, zou je weer de ziel uit de kerk halen. Ook wil men de kerkfunctie behouden, maar hoe doe je dat? Kerkelijk gedeelte bij het hoofdkoor of bij de ingang aan de kant van Aldi of aan de kant van de Lourdeskapel.