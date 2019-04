Geen doorkomen aan: De Zoomdam is echt dicht

Hij baalt en is niet de enige. Een man met aktetasje probeert het ook. ,,Gaat nog wel, toch?”, roept hij. Een bewoner van de Halsterseweg schudt haar hoofd. Twee tellen later komt hij driftig terug gefietst. Mompelt wat en verdwijnt. Bewoners tegenover het tankstation zijn met de afsluiting. ,,Voorkomt van het weekend een hoop overlast”, zegt bewoner van huisnummer 311.



Niet alleen de Halsterseweg, ook de andere toegangswegen zijn afgesloten. Met een beetje doorzettingsvermogen kun je er bij de Zuidzijde Zoom nog langs. Maar dan moet je toch uitkijken dat je niet van het talud in de Zoom rolt. In principe geldt de afsluiting, vanwege de bouw van een rotonde, tot eind september. ,,Over een paar maanden evalueren we of de situatie zo blijft”, zegt projectleider Laurent-Jan Allewijn.