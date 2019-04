Geen doorkomen aan: De Zoomdam is echt dicht

Borden op de Halsterseweg waarschuwen fietsers. Toch waagt een enkeling het er op. ,,Gisteren ging het nog wel", zegt Bergenaar Jim Rode. Hij is onderweg naar zijn stageadres in de stad. ,,Tuurlijk wist ik van de afsluiting. Maar ik dacht: daar kun je vast nog wel langs. Niet dus. Nu moet ik flink omrijden. Via Roncalli of onderlangs het Smitsvestje. Dat kost al snel 10 minuten extra.”



Hij baalt en is niet de enige. Een man met aktetasje probeert het ook. ,,Gaat nog wel, toch?", roept hij. Een bewoner van de Halsterseweg schudt haar hoofd. Twee tellen later komt hij driftig terug gefietst. Mompelt wat en verdwijnt. Bewoners tegenover het tankstation zijn blij met de afsluiting. ,,Voorkomt van het weekend een hoop overlast", zegt bewoner van huisnummer 311.