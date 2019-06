Geen compensatie voor verhoogde afvalstoffenheffing voor Steenbergse huishoudens

Er was aandacht voor de stijging van de kosten in de raad, omdat bleek dat 2.300 huishoudens veertig procent meer moesten betalen. Dat is te verklaren door een verschil in de berekening. Vóór de nieuwe manier van inzamelen, berekende de gemeente de prijs aan de hand van de maat van de container. Als je een kleine container had, maar met meerdere personen was, viel je in het goedkope tarief. Nu betalen alle meerpersoonshuishoudens hetzelfde tarief. Of ze met acht zijn of met twee. Of ze goed scheiden of niet.