'Geen centraal evenemententerrein in Steenbergen'

De opkomst was groot, gisteren tijdens een beeldvormende vergadering op het gemeentehuis. Zo'n zeventig mensen praatten daar over het evenementenbeleid dat toe is aan vernieuwing.

Met elkaar gingen ze in gesprek over de kwaliteit en kwantiteit van evenementen, de hoogte van de leges en een gemeentelijk evenemententerrein. Die zou bijvoorbeeld op het Floraplein bij de Jumbo in Steenbergen kunnen, of op het Waterhoefke, waar SteenbergenLive! en Bassrulers jaarlijks plaatsvinden.

Lokale horeca

Maar dat laatste, een evenementerrein, waar alle feestjes plaats zouden kunnen vinden, zagen de meeste ondernemers niet zitten. Op die manier haal je de bezoekers namelijk weg uit het centrum, waar de meeste evenementen nu plaatsvinden. Daar komen foodtrucks en op die manier profiteert de lokale horeca niet.

Wel positief waren de ondernemers over een duidelijk evenementenplatform. Nu gebeurt het wel eens dat er meerdere evenementen op dezelfde dag gepland worden. Zo vonden de Muzafeesten in Dinteloord en de jaarmarkt in Steenbergen eerder deze maand tegelijk plaats. En in mei waren SteenbergenLive! en de havenfeesten in hetzelfde weekend. Erik Scherpenisse, van dat eerste evenement: ,,De datum kies ik altijd een jaar vantevoren uit. Maar pas als de vergunning is aangevraagd, staat het op de site. En dat is erg laat.''

Spontane evenementen

Menno Ooms van Myra Ceti: ,,En bij spontane evenementen moet je rekening met elkaar houden. Als je vanavond in de kroeg bedenkt dat het leuk is om iets te organiseren, dan moet daar ruimte voor zijn. Maar je moet wel kijken of er dat weekend niet al iets gepland is. Zo hebben we dat ook met de Ghost Town Run gedaan.'' Kim de Krijger, voorzitter van het Feestcomité, vindt dat die verantwoordelijkheid niet bij de gemeente ligt. ,,Elk evenement heeft zijn eigen doelgroep. Het hoeft geen probleem te zijn om iets op dezelfde dag te organiseren, dat moet de organisatie zelf bekijken.''