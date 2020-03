Geen boomplantdag, wel bomen planten

,,De bomen waren enige tijd geleden al besteld in het kader van de boomplantdagen”, legt Erwin Stander als woordvoerder van de gemeente uit. ,,Omdat de bomen toch geleverd werden en we die niet verloren wilden laten gaan is aan mensen van de buitendienst gevraagd of ze zich woensdag in wilden zetten om die bomen toch geplant te krijgen.” Normaal gebeurt dat samen met Bergse scholen. Maar vanwege corona was dat geen optie.

Spontaan

Quote De boompjes waren al besteld, we wilden ze niet verloren laten gaan Erwin Stander, Gemeente Bergen op Zoom ,,In totaal heeft zich zo’n twintig man van de buitendienst opgegeven om mee te helpen. Vanuit alle wijkploegen hebben mensen zich spontaan aangemeld om deze klus gezamenlijk te klaren”, vertelt Stander over deze ‘ambtelijke’ boomplantdag.

De soorten die geplant zijn lindes, berken, beuken, hazelaar, sparren en eiken. Het planten van eiken is bijzonder gezien de overlast van de eikenprocessierups. Maar er is bewust voor gekozen, zegt Stander. Om de eik niet te laten uitsterven.

Stapje extra

In totaal is er in een gebied van 2,5 hectare geplant. De nieuwe boompjes zijn geplant aan de Oude Huijbergsebaan en in het A.M. de Jongpark. ,,Als werkgever is het uiteraard ook fijn om te merken dat in tijden waarin niet alles vanzelfsprekend is, mensen ook bereid zijn om een stapje bij te zetten en ook werkzaamheden te verrichten die ze naast hun reguliere taken doen”, verduidelijkt de woordvoerder. ,,En uiteindelijk zijn we allemaal gebaat bij extra groen in de gemeente.”

