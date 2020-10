Geen biertje of bitterbal, want sportkantines op slot: ‘We hadden net volle bak ingekocht, alles kan weg’

Ans (90) kijkt al 25 jaar wekelijks uit naar het uurtje bewegen: ‘Het is nog gezellig ook’

2 oktober BERGEN OP ZOOM - Van links, naar rechts. En zak maar even door je knieën, klinkt het in het gymzaaltje van ontmoetingscentrum de Korenaere in Bergen op Zoom. Vijftien ouderen komen daar wekelijks samen voor een dik uurtje bewegen en ontspannen. Ans Feitz (90) is vanaf het begin betrokken. ,,Hier kijk ik wekelijks naar uit, dit wil ik niet missen.”