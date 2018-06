Geen bewijs tegen Halsterse 'abonnementenafperser'

VIDEO Kanonnen op het Ravelijn in Bergen op Zoom weer 'gevechts­klaar'

13:10 BERGEN OP ZOOM - De kraan heeft een hijsvermogen van 650 ton. Meer dan voldoende om de 2800 kilo wegende gietijzeren loop met uiterste precisie vanaf Bolwerk-Zuid in het houten onderstel, dat even daarvoor dezelfde weg heeft afgelegd, op het kanonnenplateau in het Ravelijn in Bergen op Zoom te tillen.