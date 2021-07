Geen Bergs ondernemersgala, maar coronaworsteling in beeld en geluid: ‘Je voelde af en toe de pijn’

VideoBERGEN OP ZOOM - Van een evenementenbureau dat tijdens de lockdown het roer omgooit en klusbedrijf wordt, tot restaurants die met creatieve afhaalconcepten op de proppen komen. Bergse ondernemers liet zich niet kisten in coronatijd. Toonden volop lef. En verdienen het alsnog in het zonnetje te worden gezet. Niet met een ondernemersgala maar digitaal.

Nee, het zat ondernemers niet mee in coronatijd, met de ene lockdown na de andere. En hoewel Aangenaam Goboz, de organisatie achter het jaarlijkse ondernemersgala zich nog zó had voorgenomen het gala door te laten gaan, besloten ze eerder dit jaar: dit is gewoon niet het moment om een fysiek gala te vieren.

Dit keer gooit het bestuur het over een andere boeg. Ze nodigden een select groepje Bergse ondernemers, die eerder in de prijzen waren gevallen tijdens het gala, of genomineerd waren, uit in theater Den Enghel. Stelde hen de vraag: hoe ben je de coronacrisis doorgekomen. Schets je bedrijf voor en na Corona. En dat maakte indruk, diepe indruk. ,,Je voelde af en toe de pijn.”

Randje van de afgrond

Vijf interviews heeft Debbie de Brie, bestuurslid en presentatrice van het Aangenaam Goboz gala, inmiddels opgenomen. De eerste met Ron van den Berg, directeur van Bruynzeel Keukens, is vrijdag te zien op Goboz.nl en social media. ,,Prachtig om te zien hoe veerkrachtig Bergse ondernemers zijn. Vindingrijk en flexibel. Zoals het kantoorpersoneel dat van de een op de andere dag bijspringt in de productie omdat daar volop verzuim is.”

De gesprekken geven volgens De Brie een mooi inkijkje in de afgelopen anderhalf jaar. Een periode waarin veel ondernemers op het randje van de afgrond verkeerden. ,,Veel is herkenbaar. Maar de verhalen geven ook nieuwe inzichten”, zegt De Brie. ,,Zoals bij Coen en Kiona van Crusio ijs. Zij maakten de stap van ijssalon naar leverancier bij 12 ijspunten en plaatsten vriezers met Crusio ijs in bedrijfskantines. Een inspirerend verhaal.”

Gala past dit jaar niet

Ben ter Bogt, voorzitter van het Bergs ondernemersgala, is blij met het resultaat. ,,De emoties die loskomen. Het is zo puur. Dat vraagt gewoon even om je aandacht. Op een ondernemersgala komt dat niet tot zijn recht. Dan draait het om show, daar past dit niet bij. Daarom is het goed dat we het gala dit jaar even laten voor wat het is.”

Volledig scherm Debbie de Brie. © LINK Fotografie