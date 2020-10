Geen ballonnen meer oplaten in Steenbergen

STEENBERGEN - Er mogen in Steenbergen geen ballonnen meer opgelaten worden. Een voorstel van Gewoon Lokaal! daarover is donderdag tijdens de raadsvergadering aangenomen. Al waren de Volkspartij en VVD fel tegen.

Steenbergen stapt daarmee in de voetstappen van steeds meer gemeenten. ,,Het oplaten van ballonnen zorgt op een andere plek voor vervuiling: voor de natuur en dieren”, zei Jan Veraart, die de motie had ingediend. ,,De laatste jaren is steeds duidelijker dat het een onzinnig soort vertier is.”

Lees ook Oplaten van ballonnen in steeds meer Brabantse gemeenten verboden

‘Politieke hype’

Eerder deze maand vroegen de Steenbergse scholieren Sofie en Jessica de raad om een ballonnenverbod tijdens evenementen. Dat er vervolgens direct een motie op tafel lag, stuitte de Volkspartij tegen de borst. Michel Lambers: ,,In 2018 is in Schiermonnikoog al een ballonnenverbod aangenomen. Als we dit zo belangrijk vinden, waarom hebben is dit voorstel toen niet al gedaan? Omdat er nu ineens kinderen langskomen, gaan we het ineens verbieden.” Hij verweet de raadsleden mee te doen met een politieke hype.

Het kwam hem op kritiek te staan van PvdA’er Nadir Baali. ,,U reduceert kinderen die een krachtig signaal afgeven. Dat vind ik denigrerend. Ik ben er heel blij mee dat ze hier kwamen.”

Is het uitvoerbaar?

Ook de VVD stemde tegen. Theo van Es vergeleek het met de discussie over Zwarte Piet en het feit dat indiaantje spelen van de ‘mannen en vrouwen van de fatsoenpolitie’ niet meer mag. ,,Hebben we nu niks belangrijkers om ons druk om te maken?”

Of de motie uiteindelijk ook uitvoerbaar is, is een tweede. Het is moeilijk te handhaven. Volgens wethouder Wilma Baartmans was het beter om een voorwaarde te stellen bij de aanvraag van vergunningen. Evenementen zouden dan alleen een vergunning kunnen krijgen onder voorwaarde dat er geen ballonnen opgelaten worden.