Geen ballonnen meer bij evenementen Bergen op Zoom

Consterna­tie na val uit raam in Bergen op Zoom: 'Het was schokkend om te zien’

8:01 BERGEN OP ZOOM - Bij een incident rondom een woning in Bergen op Zoom is in de nacht van donderdag op vrijdag een persoon gewond geraakt. Volgens de politie was het slachtoffer onder invloed van verdovende middelen uit een raam van een woning gesprongen of gevallen.