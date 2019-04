Geen appartementen, maar een filmbedrijf in De Lepelaar in Lepelstraat

Megaklus: chemiereus Sabic traint 1200 werknemers in Bergse oefenruim­te voor veilig onderhoud

17:04 BERGEN OP ZOOM - Bij chemiegigant Sabic in Bergen op Zoom staat groot onderhoud op de rol. Om dat goed te laten verlopen, traint Sabic de komende vijftien weken in een nagebootste fabriekshal 1200 mensen om in september en oktober in zeven weken tijd veilig en vakkundig voor 80 miljoen euro te verspijkeren.