Geen alcohol betrokken bij dolle tractor-rit in Huijbergen

'Voor de lach op het gezicht' door de Brabantse Wal rijden

16:39 BERGEN OP ZOOM - Honderd vrachtwagens die met een gehandicapt of minderbedeelde passagier door de Brabantse Wal rijden. Dat is de Truckers Run, die dit jaar voor de elfde keer werd gereden. Maar voor er nog een vrachtwagen was vertrokken, was het op startpunt Darvi Meeus Transport al een klein feestje.